Минтруд предложил решать проблему кадров за счет "мамочек молодых"

Женщины в декрете могут удовлетворить спрос на рынке труда

Молодые женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, могли бы помочь России в решении проблемы дефицита кадров. Такое мнение высказал в четверг, 25 апреля, министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда признал, что "не видел в базе данных "Работа в России" указаний в запросе работодателей в описании вакансии "Хотим только мамочек молодых". Однако, убежден министр, "под те требования, которые выдвигают работодатели, есть многие мамочки, которые находятся дома и имеют возможность при своих знаниях, навыках и наличии свободного времени удовлетворить запрос работодателя".

Это соответствует задачам нового национального проекта "Кадры", в рамках которого предлагается привлекать в экономику представителей отдельных категорий потенциальных работников, в том числе выходящих из декрета мам, сообщает РБК.

В феврале министр экономического развития Максим Решетников предупреждал, что Россию в ближайшие годы ждет дефицит рабочей силы. Помимо физической нехватки людей речь идет еще и подготовке специалистов. Таким образом, на рынке труда усиливается конкуренция за квалифицированных сотрудников.

Глава государства Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России отмечал, что ближайшие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. Для этого необходим устойчивый рынок труда, при этом "у нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда".

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