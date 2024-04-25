Мишустин обсудил с главой "Росатома" ситуацию на Запорожской АЭС

Безопасность Запорожской АЭС обеспечена на высоком уровне. Об этом доложил премьеру Михаилу Мишустину гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв. Рабочая встреча прошла в Доме правительства в Москве.

По словам Лихачёва, на станции проведены большие работы: созданы оборонительные сооружения вокруг хранилища топлива, завезены резервные дизель-генераторы, установлена система борьбы с беспилотниками.

Выслушав доклад о результатах работы госкорпорации за минувший год, Михаил Мишустин подчеркнул: одним из приоритетов энергетической отрасли остаётся развитие новых регионов.

"Мы серьёзное внимание уделяем сегодня интеграции новых регионов в единое экономическое и правовое пространство России. И президент ставит эту задачу, чтобы мы сделали всё необходимое, чтобы жизнь там не отличалась от жизни в любом другом субъекте Российской Федерации. И обеспечение электроэнергией этих регионов является важнейшей задачей. Кроме того, вопросы, которые там возникают по Запорожской АЭС, они в зоне постоянного в том числе внимания корпорации "Росатом" и правительства", - сообщил Мишустин.