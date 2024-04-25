После убийства матерью новорожденного ножницами возбудили уголовное дело

19-летняя жительница Осташкова умертвила младенца

В Осташкове Тверской области молодая мать заколола своего новорожденного ребенка маникюрными ножницами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

ЧП произошло в квартире, где проживала женщина. По версии следствия, она родила ребенка самостоятельно и к врачам не обращалась. Сразу после родов. Она нанесла малышу многочисленные удары маникюрными ножницами. От полученных травм малыш скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса – убийство матерью новорожденного ребенка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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