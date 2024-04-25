В 122 районах

Вооруженные силы России поразили формирования наемников "Иностранного легиона".

За минувшие сутки российская армия нанесла поражение живой силе и техника ВСУ, а также формированиям наемников в 122 районах, сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 200 украинских беспилотников.

Родственники погибших на Украине наемников из Колумбии пожаловались, что не могут забрать тела погибших.

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