Экс-замминистра культуры Ярилова получила семь лет колонии

Ее осудили за злоупотребление должностными полномочиями

Суд приговорил бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову к семи годам колонии за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты".

Осенью 2022 года Ярилова была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. А спустя полгода она стала фигурантом уголовного дела о хищении из федерального бюджета 125 миллионов рублей при реализации проекта "Пушкинская карта". В ходе расследования было арестовано имущество Яриловой на 39 миллионов рублей, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Обвинение отмечало, что пресловутый музей мороженого нельзя было включать в программу "Пушкинской карты", так как он не имеет статуса музея, несмотря на свое название, сообщает РИА Новости.

В марте завершилось еще одно громкое уголовное дело с участием бывших госслужащих. Суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову по уголовному делу о мошенничестве. Ей также назначен штраф в 900 тысяч рублей и на 2,5 года запрещено занимать должности на государственной службе.

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