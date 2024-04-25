Украинские пограничники помогли незаконно переправиться через границу сотням человек

Пограничники выпустили из Львовской области двести мужчин призывного возраста

Двести мужчин призывного возраста выпустили в Польшу украинские пограничники. И это всего за три месяца работы. Теперь они оказались на скамье подсудимых. Материалы дела раскрыл Лычаковский районный суд Львовской области, сообщает РИА Новости.

Канал переправки за границу работал с июля по сентябрь 2022 года. Отмечается, что в этот период не были внесены в реестр пересечения границы сведения о некоторых людях. Всего таких было 207 человек.

Согласно документам, дело расследует государственным бюро расследования Украины. Ранее представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ежедневно покинуть страну пытаются порядка 10 уклонистов.

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