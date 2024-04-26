Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Водолеям советуют отказаться от шопинга, а Девам - не проводить в этот день деловые встречи

Овны

Досадные ошибки, неприятности, неправильно понятая информация… Сегодняшний день может оставить осадочек, сохраняйте спокойствие и добрый настрой.

Тельцы

Вам нужно быть осторожнее в социальных сетях. Сегодня не стоит постить свои фотографии или провоцировать публику, иначе получите хейт и грубую критику.

Близнецы

На работе и учебе у представителей этого знака суета и противоречивые новости. Близость выходных очень кстати – к понедельнику все рассосется, так что не тратьте нервы зря.

Раки

Это день путаницы и неопределенности. Вы можете неправильно понять свою задачу на работе или учебе – уточняйте и переспрашивайте, чтобы не переделывать.

Львы

У вас есть еще несколько дней, чтобы разобраться с налогами и декларациями. Если вам сложно, заплатите деньги профессионалам и займитесь чем-то приятным.

Девы

Не стоит проводить сегодня деловые встречи, совещания и переговоры. Вас могут обмануть или ввести в заблуждение, скрыть важные детали - будьте начеку.

Весы

Нептун с Марсом в вашем секторе здоровья – коварная парочка. Остерегайтесь отравлений, будьте внимательны к тому, что едите и пьете, избегайте новых лекарств.

Скорпионы

Спорт, танцы, езда на мотоцикле – все это отложите на майские праздники. А ближайшие выходные проведите тихо и мирно, без экстрима и любых тренировок.

Стрельцы

Дома у вас могут произойти мелкие поломки, поэтому на выходные лучше не оставлять жилье пустым. Если хочется физической нагрузки – отправляйтесь на прогулку.

Козероги

Сегодня вы на удивление вспыльчивы и эмоциональны. Не блокируйте свои чувства, но и обрушиваться на окружающих не стоит, будьте мудрее.

Водолеи

Откажитесь от шопинга – мало того, что вы потратите много денег, так еще и сделанные покупки вас разочаруют. Займитесь своим жильем: ремонтируйте, наводите уют.

Рыбы

Марс и Нептун в вашем знаке соединились, как лед и пламень. Довольно дискомфортное сочетание, поэтому ваше ощущение внутренней гармонии может быть нарушено.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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