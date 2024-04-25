ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо количество ракет ATACMS, которые США передали Украине

15:21
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Вашингтон тайно поставил эти ракеты киевскому режиму

Количество оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, отправку на Украину которых тайно согласовал президент США Джо Байден, превысило сотню. Так утверждают информированные источники.

В Сенате США назвали возможные сроки поставок ATACMS Киеву
Вашингтон тайно передал Киеву ракеты ATACMS

По словам собеседников The New York Times, тайное решение было принято в феврале, а сами ракеты "были частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов".

Соединенные Штаты предоставили ATACMS украинской армии во вторую декаду апреля, и ВСУ уже применили ракеты в боевых действиях против России, подтвердили источники NYT.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новость о тайной отправке Украине ATACMS, подчеркивал, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. Россия в любом случае добьется своего, а эта военная помощь доставит больше проблем самой Украине, предупредил Песков.

Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что англосаксы и киевский режим назойливо пытаются обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по "формуле Зеленского". При этом под прикрытием "мирных инициатив" Вашингтон продолжает наращивать террористический потенциал Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ОТРК ATACMS
ОТРК ATACMS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.