Вашингтон тайно поставил эти ракеты киевскому режиму

Количество оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, отправку на Украину которых тайно согласовал президент США Джо Байден, превысило сотню. Так утверждают информированные источники.

По словам собеседников The New York Times, тайное решение было принято в феврале, а сами ракеты "были частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов".

Соединенные Штаты предоставили ATACMS украинской армии во вторую декаду апреля, и ВСУ уже применили ракеты в боевых действиях против России, подтвердили источники NYT.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новость о тайной отправке Украине ATACMS, подчеркивал, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. Россия в любом случае добьется своего, а эта военная помощь доставит больше проблем самой Украине, предупредил Песков.

Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что англосаксы и киевский режим назойливо пытаются обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по "формуле Зеленского". При этом под прикрытием "мирных инициатив" Вашингтон продолжает наращивать террористический потенциал Украины.

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