Стало известно число ракет ATACMS на складах Пентагона

Снаряды отправились на Украину в рамках пакета военной помощи на 300 миллионов долларов

Украина получила от Соединенных Штатов более 100 тактических баллистических ракет ATACMS увеличенной дальности. Киеву был передан также вариант с кассетными боеприпасами, пишет газета The New York Times.

Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации США, президент Джо Байден одобрил поставку этих ракет еще в середине февраля. Киев получил это вооружение в марте в рамках пакета военной помощи на 300 миллионов долларов. Вашингтон держал поставки ATACMS в секрете, чтобы об этом не узнали российские военные.

Пентагон ранее предупреждал Белый дом, что арсенал ATACMS небольшой, эти ракеты нужны для других целей. По данным компании-производителя ракет Lockheed Martin, с 1980-х годов было изготовлено всего около 4 тысяч единиц ATACMS.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"