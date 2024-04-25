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Стало известно число ракет ATACMS на складах Пентагона

15:27
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Снаряды отправились на Украину в рамках пакета военной помощи на 300 миллионов долларов

Украина получила от Соединенных Штатов более 100 тактических баллистических ракет ATACMS увеличенной дальности. Киеву был передан также вариант с кассетными боеприпасами, пишет газета The New York Times.

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Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации США, президент Джо Байден одобрил поставку этих ракет еще в середине февраля. Киев получил это вооружение в марте в рамках пакета военной помощи на 300 миллионов долларов. Вашингтон держал поставки ATACMS в секрете, чтобы об этом не узнали российские военные.

Пентагон ранее предупреждал Белый дом, что арсенал ATACMS небольшой, эти ракеты нужны для других целей. По данным компании-производителя ракет Lockheed Martin, с 1980-х годов было изготовлено всего около 4 тысяч единиц ATACMS.

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