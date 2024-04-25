Литва на год продлила запрет на въезд гражданам России и Белоруссии

Визы будут выдавать лишь в исключительных случаях

Литва на год продлила ограничения на въезд и пребывание в стране для граждан России и Белоруссии. За данное решение проголосовали 109 депутатов парламента из 119. Против были лишь двое. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что визы могут быть выданы лишь в исключительных случаях. Кроме того, не рассматриваются просьбы о выдаче временного вида на жительство.

Есть также ряд ограничений на деятельность внутри Литвы. Так россиянам и белорусам нельзя покупать в стране недвижимость, оформлять статус резидента в электронном виде, ввозить украинские гривны. Также введен запрет на импорт сельхозпродукции и кормов из России и Белоруссии.

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