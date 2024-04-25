МИД России допустил понижение уровня дипотношений с США

Двусторонние отношения уже находятся на низшей точке

Россия не исключает вариант понижения уровня дипломатических отношений с США, учитывая враждебные шаги американских властей. Об этом в четверг, 25 апреля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как уточнил дипломат, подобные действия могут быть предприняты Москвой в случае, если Вашингтон предпримет практические меры по конфискации российских активов.

Рябков предупредил, что ответ России на изъятие ее активов в государствах — членах "Большой семерки" (G7) может включать контрмеры как экономического, так и дипломатического характера, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новость о тайной отправке Вашингтоном Украине ATACMS, подчеркивал, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. Россия в любом случае добьется своего, а американская военная помощь доставит больше проблем самой Украине, предупредил Песков.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что никакой основы для диалога с США по стратегической стабильности в нынешних условиях не существует. Дипломат назвал абсурдными вбросы США о российском ядерном оружии, якобы размещаемом в космосе.

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