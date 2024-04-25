Тенденции позитивные, подчеркнул президент

Российская экономика набрала сильную хорошую динамику, о чем свидетельствует ряд индикаторов, включая состояние рынка труда. Такое заявление сделал в четверг, 25 апреля, президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своей речи Путин подчеркнул, что в национальной экономике укрепляются позитивные тенденции, невзирая на беспрецедентные выборы.

В частности, рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Запад наращивает санкции против России совершенно бездумно, никто не анализирует последствия введения таких рестрикций. Однако еще до начала спецоперации "мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах", заявил дипломат.

Американский аналитик Марк Эпископос подтвердил, что "провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать". По мнению эксперта, рестрикции изначально были ошибочным инструментом продвижения национальных интересов.

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