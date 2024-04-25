Путин назвал причины для изъятия бизнеса

Речи о пересмотре приватизации не идет
Возврат в государственную собственность ряда активов не является пересмотром итогов приватизации.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ранее правоохранительные органы возбудили несколько ряд дел по возврату в госсобственность некоторых активов.
Изъятие бизнеса происходит, когда действие или бездействие собственников наносит ущерб безопасности и национальным интересам, подчеркнул глава государства.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в собственность государства с 2023 года возвращено 15 стратегических предприятий. Их общая стоимость превышает 333 миллиарда рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"