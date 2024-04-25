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Путин назвал причины для изъятия бизнеса

15:46
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Речи о пересмотре приватизации не идет

Возврат в государственную собственность ряда активов не является пересмотром итогов приватизации.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ранее правоохранительные органы возбудили несколько ряд дел по возврату в госсобственность некоторых активов.

Изъятие бизнеса происходит, когда действие или бездействие собственников наносит ущерб безопасности и национальным интересам, подчеркнул глава государства.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в собственность государства с 2023 года возвращено 15 стратегических предприятий. Их общая стоимость превышает 333 миллиарда рублей.

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