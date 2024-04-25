Российские космонавты вышли в открытый космос

За бортом они должны провести свыше 6,5 часов

В четверг российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб выходят в открытый космос. Впервые в этом году.

Планируется, что за бортом космонавты проведут свыше 6,5 часов. За это время россиянам предстоит установить научную аппаратуру, необходимую для целого ряда экспериментов.

Среди них - изучение полимерных материалов с эффектом памяти. В перспективе, как говорят в Роскосмосе, эту технологию можно будет использовать для создания новых солнечных батарей и радиолокаторов.

Исследуют космонавты и саму МКС - появилась ли на её поверхности коррозия. Полученные данные помогут разработать новые средства защиты российского сегмента станции.

Для Олега Кононенко и Николая Чуба это второй совместный выход в открытый космос. Первый был в октябре прошлого года.

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