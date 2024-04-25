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Путин раскрыл рецепт победы над внешними трудностями

15:52
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Он помогает воплотить стратегические планы Москвы

Успешно справляться с внешними трудностями России позволяет конструктивное партнерство государства и бизнеса. Рецепт победы над проблемами раскрыл президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Российский лидер подчеркнул, что успеху способствует опыт совместных действий в непростых, экстраординарных условиях последних лет. Это партнерство формирует прочную основу для воплощения стратегических планов, названных в недавнем послании президента Федеральному собранию.

Путин отметил, что рост занятости, набранные обороты в экономике - это в том числе результат усилий бизнеса, компаний, всего российского предпринимательского сообщества. Оно работает не только на собственную прибыль, но и на национальные цели развития, вместе с государством, приводит слова президента РИА Новости.

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