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Армения сможет получать азербайджанский газ

16:02
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Алиев: в перспективе поставки азербайджанского топлива в Армению возможны

Армения в перспективе может стать получателем азербайджанского газа. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он указал на то, что географическое соседство двух стран и действующая инфраструктура могут сделать такие поставки крайне дешевыми.

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"Когда мы говорили о Зангезурском коридоре, мы не упомянули, что рассматриваем его не только как средство для железнодорожного или автомобильного сообщения, но и как потенциальный маршрут для проведения линий коммуникации. Потому что одна из линий электропередачи может пройти через Армению в рамках расширения наших экспортных возможностей. Потенциально это может быть даже газопровод", – цитирует Алиева РИА Новости.

Баку обладает информацией, что Ереван хочет присоединиться к черноморскому энергетическому кабелю. Так как стране нужны дополнительные мощности. И это станет возможным только после урегулирования всех вопросов с Азербайджаном.

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