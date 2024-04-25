Новый пакет вооружений не поможет Украине

Эффективность новых поставок вооружений Киеву следует оценивать с осторожностью. Следует помнить, что на Украине – кризис и по всей линии фронта идет наступление российских войск, заявил итальянский генерал Марко Бертолини, возглавлявший ранее Объединенное оперативное командование.

Комментируя восторги Киева и Лондона по поводу поставки пакета помощи – в частности, ракет ATACMS -генерал напоминает, что еще недавно распространялось мнение, что русские солдаты находятся в такой же отчаянной ситуации, как когда-то в Сталинграде: они сражаются, не имея оружия, одними лопатами. Однако вскоре выяснилось, что на самом деле Россия действовала с хирургической точностью.

По словам генерала, ВС России работали небольшими батальонами, набирались опыта, разрабатывали доктрину. Урок - в плане использования средств борьбы, технологических усовершенствований, защиты личного состава – пройден и усвоен обеими армиями. Бертолини подчеркивает, что на сегодня это армии самые современные в мире благодаря накопленному боевому опыту. В то же время, главным ресурсом остаются люди. И тут украинцы в невыгодном положении: их меньше и они – в обороне, заявил генерал в интервью изданию Il Fatto Quottidiano.

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