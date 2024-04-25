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Принимаются заявки на конкурс "Московские мастера" для представителей туротрасли

16:47
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Подать заявку можно до 27 мая

Продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера" для представителей туристической отрасли.

Конкурс проводится совместно правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей).

Подать заявку можно на сайте конкурса (https://business.russpass.ru/projects-events/konkursy-pravitelstva-moskvy/moskovskie-mastera-24) до 27 мая по профессиям "Администратор гостиницы" и "Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)".

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