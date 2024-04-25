Российская армия создала защитный купол над Запорожьем

Никто не пролетит незамеченным

Защитный купол в небе над подконтрольной России части Запорожской области создали комплексы противовоздушной обороны группировки войск "Днепр". Как сообщили в Минобороны, подразделения ПВО обеспечивают защиту объектов в различных условиях, включая интенсивное радиоэлектронное и огневое воздействие противника.

В военном ведомстве уточнили, что ВС России используют зенитные ракетные комплексы С-300, а также высокомобильные комплексы "Бук-М2", которые позволяют поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.

Российские военнослужащие подчеркивают, что ни одна ракета и ни один самолет не пролетит незамеченным. В последнее время ПВО сбивали ракеты HIMARS, два украинских самолета. А для борьбы с украинскими дронами используются различные комплексы с меньшими ракетами, включая системы "Панцирь", передает ТАСС.

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