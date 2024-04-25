ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Московские реставраторы внедряют инновации для сохранения старины

17:51
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Для консервации старинных рукописей применяют наноцеллюлозу

Столичные реставраторы внедряют инновации для сохранения предметов старины. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одна из них – желейные пластины на основе природного загустителя агар-агара. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря с их помощью очищают деликатные материалы. Желейные пластины аккуратно увлажняют структуру, например, бумаги, и вытягивают из нее все лишнее", – говорится в сообщении.

Кроме того, для консервации старинных рукописей и изображений применяют наноцеллюлозу.

"Тонкая пленка, которая образуется после нанесения наноцеллюлозы, защищает раритеты от пыли и других загрязняющих веществ", – отметил Собянин.

На этой неделе в Москве начались занятия в первой Школе волонтера культурного наследия. За пять месяцев студенты смогут овладеть азами реставрации. Чтобы стать слушателями курса, нужно было написать мотивационное письмо.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Реставрация
Реставрация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.