Собянин: Московские реставраторы внедряют инновации для сохранения старины

Для консервации старинных рукописей применяют наноцеллюлозу

Столичные реставраторы внедряют инновации для сохранения предметов старины. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одна из них – желейные пластины на основе природного загустителя агар-агара. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря с их помощью очищают деликатные материалы. Желейные пластины аккуратно увлажняют структуру, например, бумаги, и вытягивают из нее все лишнее", – говорится в сообщении.

Кроме того, для консервации старинных рукописей и изображений применяют наноцеллюлозу.

"Тонкая пленка, которая образуется после нанесения наноцеллюлозы, защищает раритеты от пыли и других загрязняющих веществ", – отметил Собянин.

На этой неделе в Москве начались занятия в первой Школе волонтера культурного наследия. За пять месяцев студенты смогут овладеть азами реставрации. Чтобы стать слушателями курса, нужно было написать мотивационное письмо.

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