Путин поручил сократить время в пути на поезде от Москвы до черноморских курортов

Президент также ждет предложений по развитию прибрежной автодорожной сети

Время в пути на поезде от Москвы до курортов черноморского побережья должно сократиться до 16 часов. Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин по итогам совещания о развитии юга России и Приазовья.

Российский лидер также ожидает предложений по развитию подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря. Кабмину предстоит определить сроки выполнения работ, источники и объемы финансирования.

До 15 июня правительство также должно представить план развития на территориях этих регионов пригородных перевозок пассажиров. Министрам предложено определить сроки реализации мероприятий, указав источники и объемы их финансирования, сообщила пресс-служба Кремля.

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