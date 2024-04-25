Выход российских космонавтов в открытый космос: что предстоит сделать

У космонавтов много работы

Входной люк модуля "Поиск" открывается около шести вечера по московскому времени. Этот выход за пределы МКС - седьмой в космической карьере Олега Кононенко. Для его напарника Николая Чуба - второй. Несколько минут на то, чтобы сориентироваться в пространстве. И можно приступать к работе.

Основная задача на сегодня - установить на модуле "Поиск" научную аппаратуру. На модуле "Наука" предстоит полностью раскрыть вторую панель малогабаритного радиолокатора - в ходе предыдущего выхода в космос это сделать не удалось. Обстановку фиксируют на камеру, чтобы специалистам на земле было проще оценить масштаб проблемы.

Новая научная аппаратура позволит более плотно изучать и контролировать космическую коррозию на МКС, а также выявлять причины её возникновения на материалах и конструкциях и наиболее критичные зоны образования. Установочный винт космонавты аккуратно продвигают отвёрткой. Каждый шаг контролируют специалисты ЦУПа.

Работа ювелирная - требует особой концентрации внимания. Впрочем, находится время и на то, чтобы полюбоваться космическими видами. Расчетная продолжительность выхода на этот раз составит 6 с половиной часов. Дел в открытом космосе много. При наличии дополнительного времени на "Поиске" также демонтируют один из двух контейнеров научного оборудования. И развернут в другое положение блок контроля давления и осаждений - именно он измеряет, с какой скоростью космическая пыль накапливается на внешней поверхности МКС. С поверхности модуля "Наука" возьмут пробы-мазки. Чтобы потом передать на Землю.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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