Путин назвал стратегическую задачу России в экономике

Важно нарастить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе

В российской экономике укрепляются позитивные тенденции, несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась в последние годы наша страна. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он подчеркнул - задачи, которые необходимо решить, еще более масштабные. России предстоит совершить настоящий рывок в своем промышленном развитии. В ходе состоявшейся дискуссии президент обсудил с деловым сообществом, как повысить эффективность партнерства государства и бизнеса для достижения поставленных целей.

В Москве президент проводит большой разговор о российской экономике. "Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции. По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6 процента", - сообщил Путин.

Представители бизнеса, которых на съезде РСПП собрался полный зал, положительную динамику подтверждают. Один из примеров - рыбная отрасль.

"В 2022 году экспорт филе минтая составил 120 тысяч тонн. Вчетверо больше, чем 10 годами ранее. А экспорт минтаевого фарша сурими 45 тысяч тонн. В 20 раз больше", - отметил Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

За два месяца этого года промышленное производство выросло почти на 7 процентов. Экономика продолжает набирать обороты, но есть и серьезные вызовы.

"В ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций и его, безусловно, нельзя покрыть механически – за счёт трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы. Во всех отраслях экономики и социальной сферы предстоит существенно повысить производительность труда", - заявил Путин.

Президентом поставлена задача, что к 2030 году Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по числу промышленных роботов. Мы переходим к экономике больших зарплат, а для этого нужны компетенции.

С кадровым голодом сталкиваются абсолютно все отрасли, а при этом ещё и жизнь так быстро меняется, что появляются профессии, о которых не писали даже фантасты. Например, промт-инженер, нейроиллюстратор или тренер искусственного интеллекта. Этим профессиям ещё толком не учат в вузах, а рынку труда они уже нужны.

Создателям беспилотных систем остро не хватает квантовых инженеров. Владимир Путин поддержал идею по созданию консорциума по подготовке специалистов, в который будут включены бизнес и ведущие вузы страны. Беспилотники сейчас активно развивает и гражданский бизнес, и Министерство обороны.

"Вы знаете, у нас так называемая народная ВПК уже работает вовсю. Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения. Более того, успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи. С каким опережением противоборствующие стороны это делают. Просто в режиме реального времени. И у нас получается", - отметил Путин.

Были в зале и представители Донбасса. "Пользуясь случаем хочу передать слова огромной благодарности от жителей Донбасса. За то, что их не бросили в трудный момент на съедение этой фашистской нечисти", - сказал Александр Волошин, сенатор ДНР.

"Спасибо большое. Мы в свою очередь все должны поблагодарить жителей Донбасса, Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они иногда в голове не укладываются. На это больно смотреть. Но мы наведем там порядок", - отметил Путин.

Ещё один вызов для экономики - дорогие кредиты. "Я уверен, что изменения будут. На это очень рассчитываю", - сказал Путин.

Высокий процент нужен был, чтобы остановить инфляцию. "Угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, она всё-таки над нами еще висит. Если пойти по другому пути, может возникнуть ситуация как в некоторых соседних странах. Где инфляция - двузначные величины. И держится несмотря на то, что ключевая ставка там увеличена в разы", - рассказал Путин.

В России назрела необходимость донастройки налоговой системы. Глава Минфина заявил, что изменения обсудят с бизнесом в мае и они могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.

"Обновлённые налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки", - отметил Путин.

Ещё один чувствительный вопрос для собственников крупного бизнеса - действия правоохранительных органов.

"В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идёт не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", - пояснил Путин.

Других причин для изъятия бизнеса быть не может. На это президент обратил особое внимание. Путин особо отметил - государство будет обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса.

"Стратегическая задача России – нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего, на собственной технологической базе. Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно всё здесь производить, в России, – бессмысленно и не нужно, мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике, особенно по критически важным технологиям, направлениям", - отметил Путин.

И всё это не обойдется без господдержки. В заключение один из участников встречи передал президенту роман Чернышевского "Что делать" - любимую книгу Си Цзиньпина. А на этом издании стоит библиотечная печать с датой рождения лидера КНР. Путин пообещал книгу вручить.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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