Историческая онлайн-игра "Наша Победа" пройдет 8 мая

Принять участие в игре может любой желающий старше 14 лет

8 мая 2024 года пройдет историческая онлайн-игра "Наша Победа". Организаторами игры являются Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ", Организационный комитет Всероссийской политической партии "Единая Россия" "НАША ПОБЕДА", Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фонда президентских грантов.

Игра направлена на историческое просвещение граждан Российской Федерации и иностранных государств (в том числе российских соотечественников, проживающих за рубежом), пробуждение интереса молодёжи и подрастающего поколения к изучению отечественной истории, воспитание чувства гордости за подвиги предков, а также популяризацию культурно-содержательного, интеллектуально обогащённого досуга граждан.

Принять участие в игре может любой желающий старше 14 лет на официальном сайте игра-нашапобеда.рф, предварительно пройдя регистрацию.

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