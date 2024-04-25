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Россия расширит санитарную зону в ответ на поставки дальнобойных ракет Киеву

19:09
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Эти поставки, возможно, нарушают и американское законодательство

Россия ответит на поставки дальнобойных вооружений Украине. Москва расширит буферную зону безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков высказался про тайные поставки ATACMS Киеву
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Представитель Кремля прокомментировал тайные поставки ракет ATACMS Вашингтоном Киеву. Песков подчеркнул, что на тот момент, когда эти поставки осуществлялись, в марте 2024 года, законопроект о новом пакете военной помощи Украине еще не стал законом. То есть, отправив ракеты, администрация США нарушила американский закон, пояснил пресс-секретарь президента в интервью Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что США продолжают подливать масло в огонь. С такими вооружениями Украине в итоге станет больнее, будет больше жертв и разрушений. Песков напомнил предупреждение президента Путина: если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться и санитарная зона, чтобы обезопасить территорию России и ее граждан.

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