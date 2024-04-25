Украинский дрон атаковал пассажирский автобус под Брянском

Пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Как уточнил глава региона в своем Telegram-канале, украинский дрон-камикадзе спикировал на пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Среди четверых раненых один ребенок в возрасте 14 лет.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По словам Богомаза, всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Они доставлены в медицинские учреждения, где им помогают врачи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"