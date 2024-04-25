ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус под Брянском

19:32
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ФСБ предотвратила теракт в Брянске
ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском

Как уточнил глава региона в своем Telegram-канале, украинский дрон-камикадзе спикировал на пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Среди четверых раненых один ребенок в возрасте 14 лет.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По словам Богомаза, всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Они доставлены в медицинские учреждения, где им помогают врачи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.