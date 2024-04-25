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Патрушев обсудил обеспечение информационной безопасности

22:21
  • четверг
  • 25 апреля 2024

В Санкт-Петербурге собрались участники из более 100 стран

Мировое сообщество осуждает действия властей ряда государств, которые стремятся использовать терроризм в качестве инструмента для реализации своих геополитических планов.  Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, выступая в Санкт-Петербурге по итогам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В зале участники из более 100 стран - представителей силовых структур. На пленарных заседаниях они обсудили обеспечение информационной безопасности. В повестке и тема сохранения традиционных ценностей.

Также участники форума в рамках круглых столов обсудили оказание международной помощи во время чрезвычайных ситуаций. Ещё один важный вопрос - противодействие нелегальной миграции.

"Обсуждено международное сотрудничество в сфере противодействия нелегальной миграции. Выражено мнение, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран", - заявил Николай Патрушев.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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