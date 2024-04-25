Спасатели разбирают завалы пятиэтажного дома в Токмаке поле обстрела ВСУ

Есть жертвы и пострадавшие

Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. На месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек.

Позже губернатор Пензенской области, которая взяла шефство над городом, уточнил информацию. По данным Олега Мельниченко, спасатели разбирают завалы пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые, сообщил Мельниченко в Telegram.

Пензенские специалисты уже оценивают объем работы. Взрывной волной выбиты окна и двери четырех домов и здания детского сада. В детсаду пробило крышу, предстоит очередной ремонт.

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