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Польша признала ошибочность версии взрыва на борту самолета Качиньского

21:05
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Результаты экспертиз передали семьям жертв трагедии

Версия взрыва на борту самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году не нашла подтверждения у экспертов. Результаты многочисленных исследований были переданы семьям жертв авиакатастрофы, сообщил официальный представитель польской Генеральной прокуратуры Пшемыслав Новак.

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Новак заявил, что на предметах, которые были обследованы, не обнаружено следов, указывающих на взрыв. Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и несколько членов правительства, разбился под Смоленском в 2010 году.

О том, что теории о "русском следе" в крушении самолета Ту-154 не оправдались, заявил ранее глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш. По его словам, в 14-ю годовщину катастрофы следует отдать дань уважения жертвам трагедии – а те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили общую память, передает радио Sputnik.

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