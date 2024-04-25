Польша признала ошибочность версии взрыва на борту самолета Качиньского

Результаты экспертиз передали семьям жертв трагедии

Версия взрыва на борту самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году не нашла подтверждения у экспертов. Результаты многочисленных исследований были переданы семьям жертв авиакатастрофы, сообщил официальный представитель польской Генеральной прокуратуры Пшемыслав Новак.

Новак заявил, что на предметах, которые были обследованы, не обнаружено следов, указывающих на взрыв. Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и несколько членов правительства, разбился под Смоленском в 2010 году.

О том, что теории о "русском следе" в крушении самолета Ту-154 не оправдались, заявил ранее глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш. По его словам, в 14-ю годовщину катастрофы следует отдать дань уважения жертвам трагедии – а те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили общую память, передает радио Sputnik.

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