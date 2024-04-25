На очереди был Китай

Вашингтон вынашивал планы атаковать Китай после того, как нанесет поражение Москве. О замыслах американских стратегов рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, администрация Соединенных Штатов рассчитывала, что с Россией справится быстро. Однако теперь стало ясно, что проигрыш Украины неизбежен, подчеркнул аналитик.

Джонсон допускает, что ВС России в скором времени возьмут под контроль Одессу и Киев. Экс-сотрудник ЦРУ убежден, что решение о завершении конфликта будет принимать именно российская сторона.

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