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Дроны ВСУ атаковали Курскую область

21:55
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Беспилотники уничтожали средствами РЭБ и стрелковым оружием

Курская область 25 апреля подверглась нескольким атакам со стороны киевского режима. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, неоднократно обстреливались поселок Теткино Глушковского района, деревня Городище Рыльского района, село Гуево и хутор Олешня Суджанского района.

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Попытки атак беспилотников с боевыми зарядами пресечены в поселке Теткино. Дроны уничтожены средствами РЭБ, вреда не причинили. Еще два БПЛА сбиты выстрелами из стрелкового оружия недалеко от деревни Елизаветовки и села Горналь.

Дроны ВСУ также были ликвидированы вблизи хутора Олешня, сел Локоть и Искра. Никто из жителей не пострадал, написал Старовойт в Telegram.

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