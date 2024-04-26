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ВСУ отказались от использования танков Abrams

08:21
  • пятница
  • 26 апреля 2024

К этому вынудили российские БПЛА

Украина перестала применять переданные Соединенными Штатами танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. Об этом рассказали осведомленные источники из числа американских чиновников.
Боец ВС России уничтожил немецкий танк Leopard 2 одним выстрелом

По словам собеседников Associated Press, танки Abrams выведены с линии фронта. США намерены отработать с украинцами изменение тактики.

В Пентагоне отметили, что активное применение БПЛА означает, что "нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения".

Ранее СМИ писали, что западные танки Abrams и Leopard на Украине уничтожать легко. Тяжелые боевые машины вязнут в грязи и теряют подвижность. Вдобавок к и без того немалому весу украинцы крепят на поставленную им западную бронетехнику динамическую защиту, что лишь усугубляет ситуацию.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, при этом ВС России развеяли миф о превосходстве западного вооружения.

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