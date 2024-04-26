Пекин потребовал от США не нарушать красные линии Китая

Глава МИД КНР встретился с госсекретарем

Соединенные Штаты не должны нарушать красные линии в отношении суверенитета Китая и его безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, принимая в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена.

Китайский политик подчеркнул, что нельзя "вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая".

Ван И заявил, что Пекин "придерживался принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", сохраняя приверженность "содействию стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", сообщает ТАСС.

Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман рассказал, что Соединенные Штаты обеспокоены "по поводу подхода венгерского правительства" к отношениям с Россией и Китаем.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отмечал, что "США показывают инструменты казни: обрубим интернет, обрубим участие Китая в SWIFT и т. д.", причем "это не простые запугивания".

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