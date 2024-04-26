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ВС России ударили по поезду ВСУ с личным составом

08:19
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Точные потери противника пока неизвестны

Вооруженные силы России нанесли удар по станции в Балаклее (Харьковская область) во время выгрузки сил ВСУ.

"Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилет", - рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Точные потери ВСУ пока неизвестны. Место удара оцеплено, приехало много карет скорой помощи.

Лебедев также рассказал, что в четверг вечером ВС России ударили по железнодорожной станции в поселке Удачное (ДНР), была сорвана ротация и подвоз боекомплектов. Аналогичные удары были произведены по ж/д станциям в городе Смела (Черкасская область) и в поселке Боровая (Харьковская область).

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