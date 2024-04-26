Ростислав Ищенко: "Украина исчерпала человеческий потенциал для наступлений"

Украинцы отказываются даже обороняться

Передача киевскому режиму оперативно-тактических ракет большой дальности вынудит Россию расширить буферную зону, необходимую для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что от поставок обещанных Вашингтоном ракет больнее станет Украине: больше будет жертв и разрушений. Похоже, что это прекрасно понимают и сами украинцы.

О ситуации вокруг Украины с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Ростислав Ищенко, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня".

"Зеленский наступление обещает. Я уверен, что если у него получится, то он попытается какое-то наступление имитировать. Зеленскому для поддержания и внутреннего боевого духа и для демонстрации Европе и Америке, что вложенные деньги не пропадают зря, какие-то минимальные успехи необходимы. И, кстати, свои проблемы на фронте Украина привыкла решать наступлениями. Не так важно, удастся ли захватить какой-нибудь кусочек территории, как важно, что пока наступает Украина, не наступает Россия. Другое дело, что у Украины исчерпался человеческий потенциал для этих наступлений. Да, они еще могут наловить какое-то количество человек, но эти люди уже обороняться отказываются. Просто уходят с позиции. А поднять их в наступление – вообще нетривиальная задача", - заявил Ищенко.

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