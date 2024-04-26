Забор будут достраивать еще два года

Успехи заборостроения и отчёт об успехах... Финляндия опустила железный занавес, отгородившись от России забором. Почти дачным, если бы не колючая проволока. На российско-финском приграничном сотрудничестве, которое успешно работало с 2012 года, поставлен крест. Премьер Финляндии отчитывается перед Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы посетили с президентом границу и рассказали, какая там ситуация. И теперь нам предстоит найти общие решения, чтобы остановить это явление, когда Россия использует против нас нелегальных иммигрантов", - заявил Петтери Орпо.

Вступив в НАТО, Финляндия стала недружественной для России страной. Политики начали кампанию против незаконных мигрантов, которых якобы засылала на финскую территорию Россия. Вспомнив, видимо, об украинском опыте, в Хельсинки решили отгородиться от некогда дружественного соседа забором. С колючей проволокой.

Успехи налицо! Нелегал не проскочит и не сделает подкоп. Забор будут возводить с финской обстоятельностью до 2026 года. Граница на замке! Правда, сами финны сравнили забор с ограждением собачьей площадки. Намекая, что в площадку превратилась Финляндия. Неожиданно в восточной части страны начал загибаться бизнес. Теплоход "Карелия", который почти 20 лет курсировал между Выборгом и Лапеенрантой, стоит на приколе в финском порту. Русские деньги закончились, компания-владелец обанкротилась.

Магазины и кафе финской сети "Disas Fish", расположенные у границы, закрыты. Сюда любили заглядывать русские туристы. Но через забор с колючей проволокой в недружественную страну кто полезет? Спа-отель в Иматре увольняет персонал. Многие компании на юго-восточной границе Финляндии практически полностью существовали за счет русских гостей. Но друзей по приказу из центра быстро превратили во врагов.

Одна страна, считавшая себя без пяти минут Европой, тоже начинала строить забор на границе с Россией. Под дружное одобрение европейских товарищей. Теперь то, что было Украиной, почти никто не считает страной. Отгородились и поняли: в действительности всё не так как на самом деле.

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