Количество тел в массовом захоронении в Хан-Юнисе выросло

Обнаружено 392 тела погибших палестинцев

Спасательные команды обнаружили уже 392 тела погибших палестинцев около медицинского комплекса "Насер". Это юг сектора Газа. Все они лежат в массовых захоронениях. Эксперты заявили, что у части умерших нет органов, возможно они были изъяты израильтянами. Об этом пишет агентство WAFA.

Половина из обнаруженных тел до сих пор неопознана. Они настолько обезображены, что в идентифицировать их возможно только с помощью теста ДНК. Эксперты отмечают, что на трупах есть следы пыток, а их руки связаны пластиковыми стяжками.

Палестинцы заговорили об изъятии органов из-за того, что на погибших есть следы вскрытия, а зашиты раны не так, как это обычно делали специалисты в секторе Газа.

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