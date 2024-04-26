Любит мотоциклы и мечтает о мире: Дмитрий Киселев отмечает юбилей

Телеведущему исполнилось 70

Журналист, руководитель, председатель джазового фестиваля, отец троих детей, байкер. Сегодня юбилей отмечает многогранная и яркая личность: Дмитрию Киселеву - 70! Он пришел в профессию почти полвека назад, а в 1989-м начал работать на телевидении. Сейчас Киселев ведет итоговую аналитическую программу, возглавляет крупнейшее международное информационное агентство и находит время для спорта и увлечений.

Каждый день Дмитрия Киселева расписан по минутам. У главы международного информационного агентства - плотный график, но время для поздравлений в нём нашлось.

Информационные порталы на 30 языках, радиовещание в 17 странах, корреспонденты - в 127 городах мира. Он точно знает, ради чего.

"Во-первых, это скорость. Во-вторых, точность и полнота информации. Вот это очень важно, потому что мы живем в мире и в эпоху фейков. И когда, ну я сам обжигаюсь на этом деле, да, но люди должны иметь информационную точку опоры", - говорит Киселев.

До работы на федеральных телеканалах, включая "ТВ Центр", Дмитрий Киселёв окончил французскую спецшколу, медучилище, отделение скандинавской филологии в Ленинградском университете. Но выбрал журналистику.

"Если вы пишете, то вы таким образом познаёте мир и познаёте сами себя. С одной стороны. А с другой стороны, современная журналистика оказывает формирующее воздействие", - говорит Киселев.

Признание он всегда делит с командой. Стоит за своих горой, даже в самой безвыходной ситуации. Его знаменитое "Совпадение? Не думаю" давно стало мемом. А увлечения - спорт, мотоцикл и многое другое - помогают держать себя в форме.

"Я поздно сел на мотоцикл, поздно сел на лошадь. Но просто детство было достаточно таким суровым. Поэтому, когда появилась потом возможность, я все-таки свои детские мечты как -то реализовывал", - рассказывает журналист.

Дмитрий Киселёв любит импровизировать. В прямом эфире аналитической программы читает рэп. А еще дарит джаз тем, кому он очень нужен. Его фестиваль в Коктебеле успел объединить многих.

"Джаз, безусловно, это самая честная музыка, которую нельзя играть под фанеру. Когда мы сделали первый джазовый фестиваль в 2003 году в Крыму, то как раз была идея в том, что Крым очень нуждался и нуждается до сих пор именно в честности", - заявляет Киселев.

В свои 70-ть Дмитрий Киселёв не скрывает, о чём именно больше всего мечтает.

"Я мечтаю, конечно, о мире. И я мечтаю о том, чтобы наша профессия сохранила крепкие принципы", - заявил Киселев.

Еще пару минут и работать. Ради крепких принципов.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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