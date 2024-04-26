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Вынес из-под огня четверых раненых: новые подвиги российских военных

08:35
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Наши бойцы проявляют мужество и отвагу

Гвардии лейтенант Владимир Олейников во время освобождения одного из населенных пунктов вынес из-под огня противника четырех раненых, оказал им помощь и организовал эвакуацию в госпиталь. На счету фельдшера артиллерийского дивизиона сотни спасенных жизней наших бойцов.

Гвардии старший лейтенант Игорь Филиппенко, рискуя собой, оперативно отремонтировал станцию спутниковой связи, которая получила повреждения при обстреле ВСУ. Управление батальонной тактической группой было восстановлено. Это позволило отразить атаку радикалов.

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