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США собираются поставить оружие Украине на $6 млрд

09:02
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Пакет могут принять уже сегодня

Власти США планируют заключить с американскими предприятиями контракты на сумму шесть миллиардов долларов на поставку оружия Киеву.

Вашингтон завершает работу над одним из крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине, пишет издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников. Он может быть согласован уже в пятницу, 26 апреля.

В новый пакет помощи войдут системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотники, средства противодействия дронам и ракеты класса "воздух - воздух".

Однако оружие в рамках этого пакета Киев не увидит в ближайшие годы, так как речь идет о производстве новой техники, а не отправке уже имеющейся со складов Пентагона.  

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