Белоруссия прописала в военной доктрине оказание помощи союзникам

Документ утвержден Всебелорусским народным собранием

Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них. Об этом говорится в военной доктрине, утвержденной Всебелорусским народным собранием.

Согласно документу "Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров".

Эта помощь, как уточняется в доктрине, может быть оказана "в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

При этом Минск считает агрессию против любого из участников Союзного государства как посягательство на Союзное государство в целом и будет "принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил надежность отношений Москвы и Минска. Политик напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что Москве и Минску удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает. Взаимоотношения стран должны совершенствоваться, исходя из соображений независимости, заявил президент Белоруссии.

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