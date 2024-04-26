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Советники Трампа обсудят санкции за отказ от доллара

09:23
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Процесс дедолларизации в мире идет весьма активно

Советники кандидата на пост президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле. Об этом рассказали осведомленные источники.
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Как отмечает Bloomberg, обсуждаются варианты "наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля".

Ожидается, что обсуждаемые меры будут направлены против стран с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты. Главной мишенью Трампа в случае его победы на выборах станут члены БРИКС, наращивающие применение национальных валют во взаимной торговле, сообщает РИА Новости.

В декабре 2023 года российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что расчеты между Россией и Китаем более чем на 90% проводятся в национальных валютах. Страны почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах.

Эксперты отмечали, что саммит БРИКС летом 2023 года создал хорошие предпосылки для новой эпохи в развитии международных валютных отношений — страны с формирующейся рыночной экономикой придерживаются общих взглядов.

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