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СМИ: Испания согласилась поставлять Patriot на Украину под давлением НАТО

09:21
  • пятница
  • 26 апреля 2024

У страны лишь четыре установки Patriot

Испания согласилась на поставки ракет Patriot на Украину под давлением НАТО. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на правительственные источники. Издание подчеркивает, что на правительство страны также давило руководство ЕС. Поставки требовали в ультимативной форме.

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Ранее в издании Financial Times появилась статья. в которой указывалось, что на Грецию и Испанию оказывается сильное давление. От них требовали поставок комплексов Patriot и С-300, апеллируя к тому, что собственные потребности стран в защите не столь высоки.

У Испании четыре батареи Patriot. Одна из них стоит в Турции, в рамках миссии НАТО. Система должна защищать небо страны от возможных ракет, которые прилетят со стороны Сирии. Никаких заявлений ни министр обороны, ни глава МИД страны о поставках Patriot на Украину не делали.

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