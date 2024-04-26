Министры обороны России и Киргизии подпишут два соглашения

Шойгу: Киргизская республика - важный стратегический партнер России

Министры обороны России и Киргизии подпишут сегодня в Астане два межведомственных соглашения. Об этом заявил глава российского ведомства Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с киргизским коллегой Бактыбеком Бекболотовым, сообщает РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что Киргизская Республика – стратегический партнер России. А также надежный союзник. Он выразил надежду, что так будет и в будущем. Сотрудничество необходимо для сохранения стабильности в Центральной Азии. Особенно "в условиях текущей военно-политической обстановки", заметил российский министр.

Соглашения, которые будут подписаны сегодня, касаются информационного обмена между министерствами обороны двух стран. А также совместной оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

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