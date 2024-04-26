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Суд арестовал министра аграрной политики Украины

09:50
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Он проходит по делу о незаконном завладении государственной землей

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал украинского министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, задержанного накануне. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщают украинские СМИ.

Украинский министр арестован до 24 июня с возможностью внесения залога, сумма которого превышает 1,8 миллиона долларов.

Сольский проходит по делу о незаконном завладении государственной землей общей площадью 2493 гектара общей стоимостью примерно 7,3 миллиона долларов. Однако чиновник отказывается признать вину во вменяемом ему преступлении, сообщает ТАСС.

В 2023 году громкие обвинения звучали в адрес Алексея Резникова, занимавшего тогда пост министра обороны Украины. Ему вменяли коррупционные преступления, в том числе при осуществлении закупок для нужд украинских военных. Однако обошлось без уголовного преследования, а в сентябре 2023 года политик попросил Верховную раду отправить его в отставку.

Вслед за этим должностей лишились несколько заместителей Резникова, причем в Раде объяснили это процветающей в стране коррупцией. Утверждалось, что на нового главу оборонного ведомства "надавил" в этом вопросе Владимир Зеленского, которому требовалось продемонстрировать Западу "видимость борьбы с коррупцией в стране".

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Николай Сольский
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