Собянин рассказал о стратегии развития здравоохранения Москвы до 2030 года

Надежным помощником медиков стал искусственный интеллект
Современные цифровые технологии реально спасают жизни и радикально повышают качество лечения людей. Это подтвердило внедрение искусственного интеллекта в работу службы лучевой диагностики, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Анализируя снимки КТ, МРТ, маммографию или рентген, компьютерное зрение распознает 37 различных заболеваний, включая рак легких, пневмонию, остеопороз, ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие. Точность диагностики превышает 95%, причем очень часто искусственный интеллект выявляет патологию на максимально ранней стадии, когда она еще недоступна глазу врача.
Задача на ближайшие годы – превратить искусственный интеллект в базовую медицинскую технологию, подчеркнул Собянин.
1) не только терапевты, но и другие московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов;
2) исчезнет рутинная бумажная работа – медицинская информация будет регистрироваться и обрабатываться исключительно в цифровой среде, врачи смогут больше времени уделять задачам, где действительно необходимы их компетенции;
3) будет внедрен "умный" проактивный подход, в рамках которого искусственный интеллект будет анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения тех или иных заболеваний, "подсвечивая" их медицинским работникам.
Ранее Сергей Собянин отмечал, что модернизация инфраструктуры и современное оборудование позволяют внедрять клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям. При этом радикально меняются правила работы с людьми.
Благодаря развитию системы столичного здравоохранения ожидаемая продолжительность жизни москвичей превысила 79 лет. Работа над улучшением этого и других показателей продолжается. Врачам, медсестрам и другим специалистам обеспечат непрерывное повышение квалификации. Для лечебных учреждений закупят 50 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"