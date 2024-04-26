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Собянин рассказал о стратегии развития здравоохранения Москвы до 2030 года

10:03
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Надежным помощником медиков стал искусственный интеллект

Современные цифровые технологии реально спасают жизни и радикально повышают качество лечения людей. Это подтвердило внедрение искусственного интеллекта в работу службы лучевой диагностики, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

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Анализируя снимки КТ, МРТ, маммографию или рентген, компьютерное зрение распознает 37 различных заболеваний, включая рак легких, пневмонию, остеопороз, ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие. Точность диагностики превышает 95%, причем очень часто искусственный интеллект выявляет патологию на максимально ранней стадии, когда она еще недоступна глазу врача.

Задача на ближайшие годы – превратить искусственный интеллект в базовую медицинскую технологию, подчеркнул Собянин.

1) не только терапевты, но и другие московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов;

2) исчезнет рутинная бумажная работа – медицинская информация будет регистрироваться и обрабатываться исключительно в цифровой среде, врачи смогут больше времени уделять задачам, где действительно необходимы их компетенции;

3) будет внедрен "умный" проактивный подход, в рамках которого искусственный интеллект будет анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения тех или иных заболеваний, "подсвечивая" их медицинским работникам.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что модернизация инфраструктуры и современное оборудование позволяют внедрять клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям. При этом радикально меняются правила работы с людьми.

Благодаря развитию системы столичного здравоохранения ожидаемая продолжительность жизни москвичей превысила 79 лет. Работа над улучшением этого и других показателей продолжается. Врачам, медсестрам и другим специалистам обеспечат непрерывное повышение квалификации. Для лечебных учреждений закупят 50 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования.

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