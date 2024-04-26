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За сутки уничтожили до 500 боевиков: последние новости о ходе СВО

11:38
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Российские войска продолжают теснить врага

Свыше 40 ударов по военным объектам ВСУ нанесла авиация Центральной группировки в зоне спецоперации. На Донецком участке фронта за минувшие сутки наши подразделения отразили попытку радикалов перейти в контратаку и уничтожили до 500 боевиков. Российские войска продолжают теснить врага, прорывая оборону украинских позиций.

Еще вчера наши штурмовые группы стояли на окраинах, а уже сегодня в центре поселка Соловьево водрузили российский флаг. Меньше суток потребовалось бойцам, чтобы выбить националистов и полностью зачистить кварталы.

Это последние кадры, сделанные в Соловьево боевиками. В блиндаж попадет ударный дрон. Уцелевшие спасаются бегством на броневиках.

Одному "Бредли" выпущенная вдогонку мина попала в гусеницы, пробила осколками корпус. Через несколько километров машина встала.

А это брошенный опорный пункт ВСУ в Соловьево. Здесь были расквартированы националисты из 72-й бригады. Фашистская символика на стенах лучше всего иллюстрируют, кто и за какие ценности воюет в Донбассе.

Авдеевская линия обороны превратилась для генштаба ВСУ в источник бесконечных потерь. Накануне российская армия только на этом участке ликвидировала более 500 боевиков.

А сегодня после артподготовки, кроме Соловьево, наши бойцы взяли еще и поселок Архангельское. Мощную поддержку штурмовым группам оказали танкисты.

Стремительный натиск сейчас идет на позиции ВСУ в Красногоровке. Вот последние донесения с фронта: российские бойцы захватили самый главный укрепрайон радикалов - бывший кирпичный завод. Это значит, что прятать свои пушки и бронетехнику националистам больше негде.

Боевики, конечно, огрызаются. Поднимают в воздух дроны-камикадзе и пытаются забросать бомбами наши передовые отряды. Но пробиться к переднему краю сложно.

Беспилотники перехватывают системы ПВО. А на фронтовой полосе их уничтожают из крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня сбили еще одну "Бабу Ягу". Так наши зенитчики прозвали украинские дроны, которые боевики обвешивают взрывчаткой, словно воздушный грузовик.

С воздуха хорошо видно, как кучно ложатся выпущенные российскими штурмовиками ракеты. Это идет атака на боевиков в Часовом Яре. А вот кадры уже из промзоны Одессы. Накануне наша авиация нанесла мощный удар по базе ВСУ, где боевики прятали свою технику. Из-под завалов торчат башни броневиков и пикапов. Детонация была такой силы, что бетонный ангар буквально сровняло с землей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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