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В России проходит акция "Рисуем с детьми Вечный огонь"

11:52
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Продлится конкурс до 9 мая

Акция, посвящённая Дню Победы, проходит по всей стране - она называется "Рисуем с детьми Вечный огонь". Это пятый Всероссийский конкурс семейного творчества.

В нём пять номинаций: самые популярные рисунки и поделки, художественное мастерство, история одной работы, коллаж и компьютерная графика. Продлится конкурс до 9 мая. Победителей пригласят в Москву, они получат подарки и смогут посмотреть, как проводят ежегодную профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. Организует акцию Народный фронт и "МОСГАЗ".

"Поездка - это событие не только для участников и их родителей, но и для тех, кто организует конкурс. Потому что приезжают граждане наши из разных уголков страны, юные граждане. И это всегда какие-то особенные чувства. Очень приятно видеть, насколько они с чувством относятся к этому конкурсу и насколько событие, то, которое будет проходить именно у Вечного огня, для них важно", - рассказала Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы.

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Акция "Рисуем с детьми Вечный огонь"
Акция "Рисуем с детьми Вечный огонь"
Акция "Рисуем с детьми Вечный огонь"
Акция "Рисуем с детьми Вечный огонь"
Вечный огонь
Вечный огонь
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