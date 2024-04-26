Тысячи россиян сегодня пишут "Диктант Победы"

Принять участие может любой желающий как в России, так и за рубежом

Тысячи россиян сегодня принимают участие в Международной патриотической историко-просветительской акции "Диктант Победы". Это тест на знание событий Великой Отечественной войны.

Принять участие может любой желающий как в России, так и за рубежом. Исторический диктант проходит уже в шестой раз и проводится в формате тестирования. Абитуриенты, правильно ответившие на вопросы, получат преимущества при поступлении.

Победителей пригласят 9 мая в Москву на парад в честь Победы.

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