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Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе достиг исторического максимума

11:48
  • пятница
  • 26 апреля 2024

За сутки уровень воды вырос ещё на полметра

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области за сутки вырос ещё на полметра. Это исторический максимум. Растёт число подтопленных территорий. По руслу реки ведут мониторинг обстановки. На дамбах дежурят спасатели и курсанты МЧС. Укрепляют земляные насыпи. Всего из опасных зон эвакуировано более 5 тысяч человек. Около 600 находятся в пунктах временного размещения.

Последствия масштабных наводнений устраняют в Оренбуржье. Там подтоплено 11 с половиной тысяч жилых домой и почти 18 тысяч приусадебных участков. Специалисты откачивают воду. Ежедневно проводят дезинфекцию. Всего к работам привлекли около 2 с половиной тысяч человек.

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